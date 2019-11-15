Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri ortaya çıktı!

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 1999 yılında yapılan operasyonda gözaltına alınan örgüt elebaşı Adnan Oktar, örgütün kasası olduğu iddia edilen Alev Babuna ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuksuz sanık B.B'nin, söz konusu dönemde emniyetteki sorgu görüntüleri, dava dosyasına delil olarak sunuldu. İfadelerinde bazı siyasetçilere yönelik montaj yapıldığını kabul eden Oktar, bunların nefsi müdafaa kapsamında yapıldığını iddia etti.