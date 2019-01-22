Denizli'de park halindeki otomobile levyeli saldırı güvenlik kamerasında!

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahalllesi'nde geçtiğimiz hafta meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen ve akıllara durgunluk veren olayın şu şekilde gerçekleştiği görülüyor:

Sokağın başında görünün bir şahıs yavaş adımlarla park halinde bulunan 8 aracın yanına geldiği gözleniyor. Ardından etrafı kolaçan eden şahıs daha sonra montunun içine kol kısmına sağladığı demir levyeyi çıkarak park halindeki beyaz otomobilin arka camına hızlı bir şekilde vurup sonrasında ise yerinden uzaklaştı. Camını kırdığı otomobilin sahibinin ise olayla ilgili şikayetçi olup olmadığı ise bilinmiyor. Olayı gerçekleştiren şahsın ise neden böyle bir şey yaptığı ise belirsizliğini koruyor.



Öte yandan, olayı gerçekleştiren şahsın tanınmamak için kapüşonla kafasını kapatması ve ellerinde eldiven olması ise dikkatlerden kaçmıyor.