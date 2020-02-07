Web TV Haber Evde doğum yapan 14 yaşındaki anne, bebeğini çöp konteynerine attı | Video

Evde doğum yapan 14 yaşındaki anne, bebeğini çöp konteynerine attı | Video

Evde doğum yapan 14 yaşındaki anne, bebeğini çöp konteynerine attı | Video
07.02.2020 | 09:39

Edirne'nin Keşan ilçesinde, çöp konteynerine atılmış çanta içerisinde yeni doğan kız bebeği bulundu. Polis, yaptığı araştırmada bebeğin annesinin evde doğum yapan 14 yaşındaki A.A. olduğunu belirledi. Anne ve bebeği, hastanede tedaviye alındı. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aşağı Zaferiye Mahallesi Yormaz Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir evde oturan Nebahat Gümüş, pencereden dışarı baktığı sırada bir kadının elindeki sarı renkli çantayı evinin önündeki çöp konteynerine bıraktığını gördü. Bir süre sonra çöp konteynerinden ağlama sesi duyan Gümüş, gidip çantayı kontrol ettiğinde içerisinde yeni doğan bir kız bebeği buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bebek, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinden bebeği bırakan kadının, çöp konteynerine yaklaşık 100 metre mesafedeki apartmanda oturan A.A. oluğunu belirledi. Eve giden polis A.A.'nın evde yeni doğum yaptığını belirledi. A.A., çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çığ altından kurtarılma anları! | Video 01:21
Çığ altından kurtarılma anları! | Video 07.02.2020 | 10:53
Sömürgeci Türkiye ifadesi pahalıya patladı! | Video 01:51
Sömürgeci Türkiye ifadesi pahalıya patladı! | Video 07.02.2020 | 10:51
Kocasının iki engelli halasına sahip çıktı! | Video 02:20
Kocasının iki engelli halasına sahip çıktı! | Video 07.02.2020 | 10:44
İşte Hafter'in paralı askerleri! | Video 01:17
İşte Hafter'in paralı askerleri! | Video 07.02.2020 | 10:35
Göçmenlere Yunan zulmü! | Video 01:03
Göçmenlere Yunan zulmü! | Video 07.02.2020 | 10:26
Denizli'de fırtına etkili oldu,çatılar uçtu o anlar kamerada | Video 00:27
Denizli'de fırtına etkili oldu,çatılar uçtu o anlar kamerada | Video 07.02.2020 | 10:15
Almanya'da Türklere yönelik ırkçı saldırı! | Video 00:52
Almanya'da Türklere yönelik ırkçı saldırı! | Video 07.02.2020 | 10:11
Elazığ'da taşınma telaşı sürüyor! | Video 01:40
Elazığ'da taşınma telaşı sürüyor! | Video 07.02.2020 | 10:04
Evde doğum yapan 14 yaşındaki anne, bebeğini çöp konteynerine attı | Video 04:27
Evde doğum yapan 14 yaşındaki anne, bebeğini çöp konteynerine attı | Video 07.02.2020 | 09:39
Tren kazası anı kameraya böyle yansıdı! | Video 02:00
Tren kazası anı kameraya böyle yansıdı! | Video 07.02.2020 | 09:59
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 7.02.2020 | Video 01:30
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? (7.02.2020) | Video 07.02.2020 | 09:58
Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sigorta sektörü vurgusu | Video 01:55
Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sigorta sektörü vurgusu | Video 07.02.2020 | 09:48
İnstagram Dondur Nasıl Yapılır? 2020 İnstagram dondurma ve kapatma linki | Video 00:33
İnstagram Dondur Nasıl Yapılır? 2020 İnstagram dondurma ve kapatma linki | Video 06.02.2020 | 17:48
Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için uyarı! Bugün hava nasıl olacak ? | Video 01:04
Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için uyarı! Bugün hava nasıl olacak ? | Video 07.02.2020 | 09:14
Son dakika! İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? 7 Şubat 2020 Cuma Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı | Video 01:04
Son dakika! İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? (7 Şubat 2020 Cuma) Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı | Video 07.02.2020 | 09:05
Canlı yayında simülasyonla uygulandı! Pegasus uçağı pistten nasıl çıktı? | Video 03:09
Canlı yayında simülasyonla uygulandı! Pegasus uçağı pistten nasıl çıktı? | Video 06.02.2020 | 18:27
Selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar | Video 03:10
Selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar | Video 06.02.2020 | 17:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalar | Video 45:53
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalar | Video 06.02.2020 | 17:36
Gaz ile freni karıştıran sürücü beyaz eşya dükkanına böyle daldı | Video 03:19
Gaz ile freni karıştıran sürücü beyaz eşya dükkanına böyle daldı | Video 06.02.2020 | 16:51
Van'da çığ altında kalan silah arkadaşlarına bakan askerin fotoğrafına Türkiye ağladı... İşte o fotoğrafın hikayesi | Video 02:31
Van'da çığ altında kalan silah arkadaşlarına bakan askerin fotoğrafına Türkiye ağladı... İşte o fotoğrafın hikayesi | Video 06.02.2020 | 16:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN