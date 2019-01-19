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İstanbul Beykoz’da yolcu otobüs devrildi: 6 yaralı

İstanbul Beykoz'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada 6 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Beykoz Kuzey Marmara Yolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Bartın'dan İstanbul'a gelen Nusret Ö. idaresindeki 34 FA 2021 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 6 kişi hafif yaralandı. Yaralanan yolcular ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.


Devrilen yolcu otobüsü vinç yardımıyla çekildi. Kaza anında otobüste olan muavin ise, kazanın bir anda meydana geldiğini, ne olduğunu anlamadıklarını söyledi.

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İstanbul Beykoz’da yolcu otobüs devrildi: 6 yaralı
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