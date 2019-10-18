Liseli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na ‘İstiklal Marş’lı klip

Erzurum’da liseli öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiklere ‘İstiklal Marşı’nı okuyarak destek verdiler.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan Ilıca İMKB Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçikler için okulun bahçesinde bir araya geldi. Okul Müdürü Ümit Gergit ve öğrencilerin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyarak hazırladıkları klip izleyenleri duygulandırdı.



Hazırladıkları koreografide İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere destek verdiklerini gösterdiler.