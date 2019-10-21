PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi nasıl izleniyor? Barış Pınarı Harekatı'na verilen 5 günlük arada 4. gün...

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ABD ile varılan anlaşma gereği verilen 5 günlük aranın 4. gününde bölgeden son durum ne? PKK/YPG'li teröristler geri çekiliyor mu? Barış Pınarı Harekatı ne zaman tekrardan başlayacak? İşte Barış Pınarı Harekatı bölgesinden son durum...