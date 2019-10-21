Tel Abyat'ta PKK/YPG'li teröristlerin tünellerinin içine böyle girildi...
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun teröristlere karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı bölgesi PKK/YPG'li teröristlerden temizlenerek hızla özgürleştirilmeye devam ediliyor. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerden kurtarılarak özgürleştirilen Tel Abyad'ta PKK/YPG'li teröristlerin kazdığı tünellerin içine girildi. PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'taki bir okulun altında kazdığı tünellerin içine girildi ve ilk kez böyle görüntülendi...
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