Tel Abyat'ta PKK/YPG'li teröristlerin tünellerinin içine böyle girildi...

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun teröristlere karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı bölgesi PKK/YPG'li teröristlerden temizlenerek hızla özgürleştirilmeye devam ediliyor. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerden kurtarılarak özgürleştirilen Tel Abyad'ta PKK/YPG'li teröristlerin kazdığı tünellerin içine girildi. PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'taki bir okulun altında kazdığı tünellerin içine girildi ve ilk kez böyle görüntülendi...