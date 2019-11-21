Yaşar Büyükanıt vefat etti
Son dakika haberine göre eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Büyükanıt geçtiğimiz günlerde de eşi Filiz Büyükanıt'ı kaybetmiş cenaze törenine de hastanede bulunduğu için gelememişti..
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