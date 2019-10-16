Web TV Haber YPG/PKK'nın insansız hava aracı düşürüldü

YPG/PKK'nın insansız hava aracı düşürüldü

16.10.2019 | 17:54

Barış Pınarı Harekatı'nda Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'ya ait el yapımı insansız hava aracı düşürülürken, örgüte ait seyyar Grad füze rampası ele geçirildi.

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