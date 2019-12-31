Baba Parası’nın zengin Karun’u gişeye çıktı! Video sosyal medyada viral oldu
1 Ocak günü vizyonda olacak ‘Baba Parası’ filminin bir birinden komik viral videoları sosyal medyaya düşmeye başladı. Filmde ‘Karun’ tiplemesiyle 30 yaş yaşlanan Murat Cemcir’i sinema gişesinde görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
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