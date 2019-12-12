Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanı yayınlandı!
"Gün şehadet günüdür!" Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm yayınlandı! Merakla beklenen son bölümde neler oldu? Burak Özçivit'in başrolde olduğu Kuruluş Osman 4. bölümü yine milyonları ekran başına kilitledi. Peki Kuruluş Osman 5. bölümde bizleri neler bekliyor? İşte Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanı hemen izle
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OTOMATİK OYNAT
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Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanı yayınlandı! 12.12.2019 | 00:21
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Kuruluş Osman 4. bölüm tek parça izle 12.12.2019 | 00:25
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Kuruluş Osman 4. bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle! 11.12.2019 | 10:47
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Kuruluş Osman 4. Bölüm (11 Aralık 2019 Çarşamba) fragmanı yayınlandı izle! 05.12.2019 | 08:39
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Kuruluş Osman 4. bölüm fragmanı 04.12.2019 | 23:53
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Osman Bey önce Fetih Suresi'ni okudu, sonra dua etti 04.12.2019 | 22:16
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Kuruluş Osman 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey yemin ediyor 02.12.2019 | 23:19
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Kuruluş Osman 3. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı - Hemen izle! 02.12.2019 | 17:48
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Kuruluş Osman 2. Bölüm tamamı kesintisiz tek parça izle! 29.11.2019 | 17:14
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Kuruluş Osman 3. Bölüm (4 Aralık 2019 Çarşamba) fragmanı yayınlandı izle! 28.11.2019 | 09:34
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Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı yayınlandı 27.11.2019 | 23:19
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Kuruluş Osman 1. son bölüm tamamı full izle! 26.11.2019 | 12:26