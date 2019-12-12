Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanı yayınlandı!

"Gün şehadet günüdür!" Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm yayınlandı! Merakla beklenen son bölümde neler oldu? Burak Özçivit'in başrolde olduğu Kuruluş Osman 4. bölümü yine milyonları ekran başına kilitledi. Peki Kuruluş Osman 5. bölümde bizleri neler bekliyor? İşte Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanı hemen izle