Beşiktaş'tan bomba transfer! Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinde sona yaklaştı! (18 Kasım 2019 Pazartesi)
Beşiktaş'tan transfer atağı... Beşiktaş, Benfica’da fazla forma şansı bulamayan Gedson Fernandes transferinde sona yaklaştı.
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