Emre Akbaba, Fatih Terim ile arasında geçen diyaloğu anlattı
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Rizespor'la Galatasaray, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele her iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı. Ev sahibi Rizespor'un golünü Boldrin atarken, Galatasaray'ın golü Emre Akbaba'dan geldi. Maç sonrası Emre Akbaba, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Emre Akbaba'nın açıklamaları:
Rizespor ile eşleşince hocamız beni yanına çağırmıştı. Ben kadere inanırım ve o maçta oynayacaksın dedi. Beni kaptan olarak sahaya çıkardı. Hocama ne kadar teşekkür etsem az. Arkadaşlarıma, Yener hocama, eşime, aileme. Bütün hocalarıma teşekkürler.
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