Emre Bol'dan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında flaş açıklama!
Emre Bol, Galatasaray'ın başarısız bir sezon geçirdiğini belirterek "Galatasaray'ın ilk yarıyı 7. sırada bitirmesinin nedeni Fatih Terim'dir" dedi.
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