Erman Toroğlu: Ben bu pozisyona penaltı vermem
A Spor yorumucusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Sivasspor maçının ardından Takım Oyunu programında tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
Burak Yılmaz'ın girdiği pozisyonu değerlendiren Toroğlu, "Burak Yılmaz'ın pozisyonu penaltı değil. Ben bu pozisyona penaltı vermem. Orta sahada bu pozisyona faul de vermem ben." ifadelerini kullandı.
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