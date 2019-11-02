Erman Toroğlu'nun Fatih Terim ve Galatasaray hakkındaki açıklamaları olay oldu! ''Fatih Terim'i...''
Galatasaray'ın sezon başından istenen performanstan uzak maçlar çıkarması, spor yorumcularının başarısızlığını çeşitli sebeplere bağlayarak değerlendirmeler yapmasına sebep oluyor. Galatasaray'ın astronomik ücretlerle yaptığı transferler beklenen futbolu sergilemek bir yana Falcao gibi bir oyuncunun sakatlığının halen iyileşmemesi taraftarların sabrını zorluyor. Spor yorumcuları arasında; futbolculuk ve hakemlik kariyeri ile ayrıcalıklı bir yere sahip olan Erman Toroğlu'da A Spor'da yaptığı Galatasaray ve Fatih Terim hakkındaki yorumları ile sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. İşte Ünlü Spor Yorumcusu Erman Toroğlu'nun canlı yayında yaptığı çok konuşulan Fatih Terim ve Galatasaray yorumları...
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