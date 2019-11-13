Web TV Spor Galatasaray'da Forvette Kim Oynayacak?

Galatasaray'da Forvette Kim Oynayacak?

13.11.2019 | 09:44

Spor Ajansı programında yorumcular Ilgaz Çınar ve Volkan Demir, sakatlıkları bulunan Falcao ve Andone'nin yerine forvet mevkisinde verimli olabilecek isimler değerlendirildi. Peki Galatasaray'da forvette kim oynayacak. İşte detaylar....

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