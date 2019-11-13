Spor Ajansı programında yorumcular Ilgaz Çınar ve Volkan Demir, sakatlıkları bulunan Falcao ve Andone'nin yerine forvet mevkisinde verimli olabilecek isimler değerlendirildi. Peki Galatasaray'da forvette kim oynayacak. İşte detaylar....