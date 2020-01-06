Galatasaray'ın bomba Onyekuru transferinin flaş detayları ortaya çıktı! Onyekuru, Galatasaray'a şampiyonluk yolunu açacak mı?
Açıkladığı transferlerle taraftarlarını sevindiren Galatasaray'ın bomba Onyekuru transferinin flaş detaylarını ve Onyekuru'nun Galtasaray'a katacaklarını Hayri Beşer, canlı yayında tek tek açıkladı!
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