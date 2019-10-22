İşte Galatasaray - Real Madrid maçının muhtemel kadrosu... Orta sahada gözler kimin üstünde?
İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid - Galatasaray karşılaşması öncesi; spor yorumcularının takımların muhtemel kadrosu hakkındaki son tahminleri...
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