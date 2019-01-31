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Kagawa Beşiktaş için İstanbul’da

Beşiktaş’ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Japon futbolcu Shinji Kagawa İstanbul’a geldi.

Türkiye'de ara transfer döneminin sonuna gelinirken Beşiktaş'ın ilgilendiği Kagawa İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlıların, Borussia Dortmund'dan kadrosuna katmak istediği 29 yaşındaki Japon futbolcu Shinji Kagawa, Atatürk Havaalanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Japon futbolcuyu az sayıda Beşiktaş taraftarı karşılarken, siyah-beyazlı taraftarlar oyuncuya tezahüratlarda bulundu. Kagawa, güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

Daha önce Manchester United'ta da görev almış olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun bugün sağlık kontrolünden geçerek, kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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Kagawa Beşiktaş için İstanbul’da
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