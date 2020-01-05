Kasımpaşa'dan şok karar! 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Mustafa Pektemek, Veysel Sarı, Azat, Uğurcan, Karim Hafez, Popov, Veigneau ve Khalili ile yollarını ayırıyor. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Mustafa Mandev aktardı.