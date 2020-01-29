Web TV Spor NBA'den deprem dayanışması! "Dualarımız sizinle" panosu

NBA'den deprem dayanışması! "Dualarımız sizinle" panosu

29.01.2020 | 10:29

NBA'de Cleveland Cavaliers ile New Orleans Pelicans arasında oynanan maçta Elazığ ve çevre şehirlerde de hissedilen deprem için panolarda 'Elazığ dualarımız sizinle' ve potalara ise 'Malatya' yazılarıyla Türkiye'ye destek oldu.

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