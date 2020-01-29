NBA'den deprem dayanışması! "Dualarımız sizinle" panosu
NBA'de Cleveland Cavaliers ile New Orleans Pelicans arasında oynanan maçta Elazığ ve çevre şehirlerde de hissedilen deprem için panolarda 'Elazığ dualarımız sizinle' ve potalara ise 'Malatya' yazılarıyla Türkiye'ye destek oldu.
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