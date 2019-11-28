Trabzonspor - Getafe Ünal Karaman Maç Öncesi Basın Toplantısı Düzenledi
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yarın akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe ile oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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