Web TV Spor Üç sayı yarışmasının kazananı Melih Mahmutoğlu oldu

Üç sayı yarışmasının kazananı Melih Mahmutoğlu oldu

19.01.2020 | 17:15

Bu yıl 17. si düzenlenen ING All-Star 2020'de Galatasaray Doğa Sigorta'dan Aaron Harrison, Anadolu Efes'ten Buğrahan Tuncer, Türk Telekom'dan Kyle Wiltjer, Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu, Frutti Extra Bursaspor'dan Perry Jones ve Teksüt Bandırma'dan Tyler Kalinoski'nin yarıştığı Nesine.com 3 sayı yarışmasında şampiyon Fenerbahçe Beko forması giyen Melih Mahmutoğlu oldu.

Basketbol yıldızlarının sahne aldığı ING All-Star 2020 organizasyonu kapsamında düzenlenen Nesine.com 3 Sayı Yarışması'nı Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu kazandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyondaki 3 sayı yarışmasında, Galatasaray Doğa Sigorta'dan Aaron Harrison, Anadolu Efes'ten Buğrahan Tuncer, Türk Telekom'dan Kyle Wiltjer, Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu, Frutti Extra Bursaspor'dan Perry Jones ve Teksüt Bandırma'dan Tyler Kalinoski mücadele etti.

Basketbolcular, belirlenen sürede 5 farklı noktadan beşer üç sayılık atış kullanırken, ilk turda en fazla isabeti bulan Melih Mahmutoğlu ve Tyler Kalinoski finale yükseldi. Final etabında daha fazla isabet bulan Melih Mahmutoğlu, Nesine.com 3 Sayı Yarışması'nda birinci oldu.

Yarışma sonunda düzenlenen törende Melih Mahmutoğlu'na 20 bin lira para ödülü takdim edildi.

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