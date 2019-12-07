İşte 2020 yılına damga vuracak teknolojiler! 5G, yapay zeka, genç girişimciler...
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Dünyanın seri üretime geçilen uçan arabası tanıtıldı 04.12.2019 | 15:24
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Bolu’da, şüpheli bavulu, bomba imha robotu ‘Ertuğrul’ böyle patlattı! 03.12.2019 | 11:39
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S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor 25.11.2019 | 18:11
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Elon Musk, Tesla'nın yeni aracı Cybertruck'ın tanıtımında böyle rezil oldu! 22.11.2019 | 12:40
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Yerli ve Milli hava savunma sistemimiz HİSAR-A göreve hazır! 21.11.2019 | 16:27
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Sanayinin tuzu 'Bor' 20.11.2019 | 15:59
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İşte yapay zekalı yerli ve Milli Drone sürülerinin ilk görüntüleri... 16.11.2019 | 12:11
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Microsoft, Yeni Age of Empires 4'ün ilk videosu yayınlandı! 15.11.2019 | 12:34