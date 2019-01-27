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Selçuk Bayraktar'dan mühendis ve pilotlara çağrı

Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 İHA'ın ilk uçuşundan bir kesit paylaşarak mühendislere ve pilotlara çağrıda bulundu.

Bayraktar sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıda, "Uçan Baluk" ilk uçuş testlerinde görev almak ve heyecanımıza ortak olmak isteyen mühendis, pilot ve teknisyenlerimizi bekliyoruz" dedi.

Baykar Makine teknik müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 İHA'nın ilk test uçuşunu yayınladı. 2014 yılındaki ilk test uçuşunu sosyal medya üzerinden paylaşan Bayraktar, mühendislere ve pilotlara seslenerek ,"Uçan Baluk" ilk uçuş testlerinde görev almak isteyen mühendis, pilot ve teknisyenlerimizi bekliyoruz" ifadesini kullandı.

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Selçuk Bayraktar'dan mühendis ve pilotlara çağrı
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