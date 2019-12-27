Türkiye'nin yerli otomobil hamlesi ne anlama geliyor?
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapımı üstlenilen Türkiye'nin yerli otomobili, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilen lansmanla Türkiye'ye ve tüm dünyaya tanıtıldı. Peki Türkiye'nin yerli otomobil hamlesi ne anlama geliyor? Bundan sonra hangi adımlar atılacak? SETA Ekonomi Araştırmaları Direktörü Nurullah Gür, bu soruları yanıtladı.
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