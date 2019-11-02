Web TV Teknoloji Yeni çıkan Diablo IV (4) ilk görüntüler ve ilk oyun videosu!

Yeni çıkan Diablo IV (4) ilk görüntüler ve ilk oyun videosu!

02.11.2019 | 10:33

Blizzard’ın en bilinen oyunlarından bir tanesi olan Diablo serisinin yeni oyunu Diablo IV, uzun süredir hayranları tarafından bekleniyordu. Şirket, BlizzCon 2019 etkinliğinde oyunu resmi olarak duyurdu. Diablo IV'ün oynanış videosu da yayınlandı.

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