Yeni çıkan Diablo IV (4) ilk görüntüler ve ilk oyun videosu!
Blizzard’ın en bilinen oyunlarından bir tanesi olan Diablo serisinin yeni oyunu Diablo IV, uzun süredir hayranları tarafından bekleniyordu. Şirket, BlizzCon 2019 etkinliğinde oyunu resmi olarak duyurdu. Diablo IV'ün oynanış videosu da yayınlandı.
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