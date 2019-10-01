AK Partili Özkan, yeni yargı paketini anlattı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis Başkanlığı'na sunulan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin ayrıntılarını DHA'ya anlattı. Özkan, "İfade özgürlüğü kapsamında bazı söz ve eylemlerde bulunmuş, herhangi bir terör propagandası yapmamış kişilerle ilgili, eğer mahkeme bir karar verip de, bu karar; hukuk camiasında içtihat farklılığını oluşturuyorsa, Yargıtay'ın farklı farklı, İstinafın farklı farklı uygulamaları vatandaşlarımızın ifade özgürlüğünün önünde bir engel teşkil ediyorsa; bu farklılıkları ortadan kaldırmak, yargıda içtihat birliğini sağlamak, uygulama birliğini sağlamak için temyiz yolunun açılması amaçlanıyor" dedi.