Aksaray'da 'Koronavirüs'e rastlanmadı! Turistlerden birinde domuz gribi çıktı

Geçtiğimiz günlerde Aksaray'da Koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı karantinaya alınan 10'u çinli 2'si Türk 12 kişinin yapılan sağlık taramalarının ardından temiz olduğu turistlerden birinde mevsimsel domuz gribine rastlandığı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'daki yeni tip koronavirüsü (2019-nCoV) şüphesiyle ilgili, "Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı olan hiçbir hastamız olmadı." dedi. Aksaray'da 10’u Çinli turist 2’si Türk 12 kişi ’Koronavirüs’ şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırılıp müşahede altına alındı. İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ, müşahede altına alınan 12 kişinin ilk tetkiklerinin temiz olduğunu belirtti.