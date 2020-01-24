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Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'da

24.01.2020 | 10:45

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak dün akşam Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan ile bugün bir araya gelecek Merkel'in çalışma ziyaretine ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır."

Almanya'nın temmuz itibariyle Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı devralacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, Türkiye-AB ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konuları, görüşmelerin gündeminde ağırlıklı olarak yer alacaktır. İkili ilişkilerin yanısıra, Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir. Ziyaret kapsamında, Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni eğitim ve sosyal tesis binalarının resmi açılışının Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Şansölyenin teşrifleriyle gerçekleştirilmesi de planlanmaktadır." Almanya Başbakanı Merkel, Başkan Erdoğan'la görüşmesinde, özellikle İdlib'deki saldırılar sonucunda binlerce Suriyeli mültecinin Türkiye sınırına, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya yönelmesi konusunu gündeme getirecek.



Başkan Erdoğan'ın da Merkel'e Avrupa'nın Türkiye ile mülteci anlaşması gereği vaad ettiği maddi yardımı yapmadığını ve başta vize serbestisi olmak üzere tutulmayan sözleri hatırlatması bekleniyor.

AB, "İDLİB'E SALDIRILARI DURDURUN" ÇAĞRISI YAPTI
Avrupa Birliği (AB), Beşar Esad rejimi ve destekçilerine, İdlib'de sivillere yönelik saldırıları durdurmaları çağrısında bulundu. AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, "Sivilleri hedef alan hava saldırıları ve bombalamalar kabul edilemez. AB, bu saldırılar devam ettiği müddetçe Esad rejimine yönelik yaptırımları sürdürecektir. İnsani yardım koridorları oluşturulmalıdır" dedi.

KANADA BAŞBAKANI İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan ile Trudeau'nun önceki akşam saatlerinde gerçekleştirilen görüşmesinde, ikili ilişkiler ile bölgesel meseleler ele alındı.

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