"Atatürk'ün fotoğrafı indirildi" iftirasına canlı yayında cevap!

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırılmasının ardından yerlerine yeni atamalar gerçekleştirildi. Atamaların hemen ardından sosyal medyada PKK/FETÖ sempatizanları algı operasyonuna başladı. Hedeflerinde ise Van Valisi Mehmet Emin Bilmez vardı. Terör örgütü sempatizanları Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak atanan Vali Bilmez'i makam odasında Atatürk'ün fotoğrafını kaldırdığı gibi çirkin bir algı operasyonuna kalkıştı. Bu algı operasyonuna A Haber canlı yayınında yanıt veren Bilmez, "Makam odasına girince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin kaldırıldığını gördüm. Cumhurbaşkanımızın resmini sorduğumda arşive kaldırıldığını öğrenince getirilmesini istedim. Yasalara göre resimlerin yerlerini düzenlettim. Protokole göre kurucu liderimizin resmi Türk bayrağının olduğu tarafta olur, Cumhurbaşkanımızın resmi ise kurum ambleminin olduğu yerde olur. Bütün makamlarda da böyledir. Algı operasyonu yapmaya çalışanları kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.