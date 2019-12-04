Bahçeli'den istismarı önlemek için flaş hamle: "Beklemeye aldık"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “2.Yargı Strateji Belgesi Hazırlık Aşamasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Bazı Suçların Kapsam Dışında Tutulmasıyla İlgili Değerlendirmesine Yönelik” yazılı basın açıklaması yaptı. Son dakika bilgisine göre Bahçeli açıklamasında, "Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim." ifadelerine yer verdi.