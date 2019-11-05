Bahçeli'den Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliye kararına tepki!
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliye kararıyla ilgili açıklama yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Yargı kararları millet vicdanı ile çelişmektedir. Adı geçenlerin Türkiye aleyhine çalıştıkları biliniyor." dedi. Bahçeli "FETÖ’yle mücadelenin sulandırılmasının yanısıra, KHK faciadır değerlendirmesiyle birlikte mağdur edebiyatına bel bağlanması 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine büyük bir haksızlık ve hadsizliktir." diyerek Bülent Arınç'a çok sert çıktı.
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