Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon değerlendirmesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanana enflasyon rakamları hakkında değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, "Enflasyon görünümündeki iyileşme sürüyor" dedi.
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