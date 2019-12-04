Başkan Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!
Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi. Zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.
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