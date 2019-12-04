Web TV Türkiye Başkan Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

Başkan Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

04.12.2019 | 15:15

Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi. Zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.

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