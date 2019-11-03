Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da! Vatandaşlarla sohbet etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan müşterek harekat merkezini ziyaret etti ve çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin görüntüler yayınlandı. Erdoğan burada yaptığı görüşmenin ardından Şanlıurfa'da vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı, sohbet etti.
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