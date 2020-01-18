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Başkan Erdoğan'dan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'nde önemli açıklamalar

18.01.2020 | 16:10

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

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