Başkan Erdoğan'ın sesinden işte o şiir! Bakan Albayrak sosyal medyadan paylaştı

İŞTE AFRİN'DE YAPILAN ZEYTİN DALI HAREKATI İÇİN YAZILAN O ŞİİR
"Mekke'den iman, Anadolu'dan aşk almışız
Elimizde bayrağımız, dilimizde tekbirimiz
Peygamberin kavline fedadır canımız
Korkma buyruğudur rehberimiz
Haktan çağrısından korkmayan orduyuz
Sınırlarımızda kanla vatan yazıldı
Böyle bir destan ki bu aşar afakı
Haykırır Cudi'den Kandil'ine dağları
Açılır El Bab'ından Afrin'ine ovaları
Ölümü öldürenlere göndeririz selamı
Tek millet, tek bayrak zülfikar olsun
Tek vatan tek devlet payidar olsun
Hedef Kızılelma herkese aşikar olsun
Akif'in 'Korkma' nidası bize didar olsun
Korkusuz ordumuz bunu arşa duyursun".