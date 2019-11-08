Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere ile Suriye için dörtlü zirve açıklaması!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye için gerçekleştirilecek dörtlü zirveye ilişkin basına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya, Fransa ve İngiltere ile Suriye için dörtlü zirveyi 3-4 Aralık'ta Londra'daki NATO toplantısında yapmak üzere mutabık kalındığını açıkladı.
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