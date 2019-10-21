Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çocuklar asker selamı ile böyle karşıladı
Çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin girişindeki 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin önünde asker selamı vererek karşıladı. Asker selamı veren çocukları görünce aracından inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları asker selamı vererek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, selamlamanın ardından çocuklarla tek tek tokalaştı.
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