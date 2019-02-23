Cumhurbaşanı Erdoğan: Gelin münbiç'i sahiplerine teslim edelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki güvenli bölge konusu ile ilgili olarak, "Ülkemizde sığınmacılar için kullandığımız için BM standartlarına göre 37,5 milyar dolardır. Bugün Avrupa halkları topraklarında huzurlu bir şekilde yapıyorsa, bu Türkiye'nin sayesindedir. 311 bin Suriyeli kardeşimiz terörden temizlenen bölgelere döndü. Gelin Münbiç'i sahiplerine teslim edelim. En az yarım milyon Suriyeli buraya dönmek için Türkiye'nin bölgeyi güvenli hale getirmesini bekliyor. Buradan Avrupa ve Amerika başta olmak üzere tüm dünyaya sesleniyorum. Gelin bizim bu çabamıza destek olun. Bölgedeki terör örgütü bu insanlara asla güven vermiyor." dedi.