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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında sağlıkta gerçekleştirilen reformları paylaştı

16.01.2020 | 12:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında; 2019 yılında sağlık alanında gerçekleştirilen reformları ve gelişmeleri paylaştı.

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