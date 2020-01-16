Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında sağlıkta gerçekleştirilen reformları paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında; 2019 yılında sağlık alanında gerçekleştirilen reformları ve gelişmeleri paylaştı.
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