Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşk ile koşan yorulmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin kendisine gönderdiği “sizi çok seviyoruz” video mesajına yönelik sorulan “Bu sevgiyi neye bağlıyorsunuz” sorusuna, “Ben seviyorum da onun için. Severseniz sevilirsiniz, sevmediğiniz takdirde böyle bir şey söz konusu olmaz. Bu aşk meselesi. Aşk ile koşan yorulmaz” sözleriyle yanıt verdi.
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