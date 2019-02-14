Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'de 3'lü Suriye Zirvesi'nde konuştu

İkili görüşmeler sonrası Soçi'deki Üçlü Suriye Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani bir araya geldi. Görüşmede önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kritik bir dönemde çok kritik bir zirve icra ediyoruz. 8 yıldır silahların gölgesinde hayata tutunmaya çalışan Suriye halkı, bizden kalıcı siyasi çözüm yolunda sevindirici haberler bekliyor. Tüm sıkıntılara, görüş ayrılıklarına hatta aramızı açmaya yönelik kimi provokasyonlara rağmen Astana ruhunu kararlılıkla muhafaza ettik. Biz nasıl Suriye'de akan kanı durdurmak için mücadele veriyorsak, başkaları da çatışmaların sürmesi için gizli açık çalışıyor. Basiret, feraset ve uzlaşıyla hareket ederek şimdiye kadar bu çevrelere bekledikleri fırsatı vermedik" ifadelerini kullandı.