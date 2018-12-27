Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yahu Bay Kemal ben senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de 49. Muhtarlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bu salondaki manzara Türkiye'deki demokrasinin nasıl ahenk içinde işlediğinin en bariz örneğidir. Demokrasiyi herkes böyle anlamıyor. Ana muhalefetin başındaki zat şahsımı bu göreve meşru şekilde gelmediğimi iddia ediyor ve 'Benim Cumhurbaşkanım değilsin' diyor. Yahu Bay Kemal ben senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim" dedi.