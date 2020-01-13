Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile yaptığı görüşme sonrası açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile yaptığı görüşme sonrasında Ankara'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Libya'daki gelişmeleri, Suriye konusu ve ikili ilişkilerimizi değerlendirme fırsatımız oldu" dedi.
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