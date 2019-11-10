Web TV Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

10.11.2019 | 11:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81. Yıldönümü nedeniyle Beştepe’de düzenlenen Anma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

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