Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber canlı yayınında Türkiye ile Rusya anlaşmasına ilişkin soruları yanıtladı. İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşuna çok saygı duydular" dedi. Kalın, "Bu mutabakat sayesinde büyük bir kriz önlendi." ifadelerini kullandı. .