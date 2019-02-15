Cumhurbaşkanlığı'ndan Suriye konusunda kararlılık mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi düzenlendi. Zirvenin ardından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Suriye krizinin çözümü konusunda kararlılık mesajı verdi.İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı: